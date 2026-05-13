Flinke schade door noodweer in Eersel: bomen om en auto's beschadigd

Extreem weer

Vandaag, 16:04

Noodweer heeft woensdagmiddag veel schade veroorzaakt in het Noord-Brabantse Eersel. Volgens een correspondent ter plaatse vlogen de pannen van het dak en zijn in het buitengebied meerdere bomen omgewaaid.

Daarnaast zijn ook enkele auto's beschadigd door afgebroken takken en gevallen dakpannen. Niemand raakte gewond.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat aan Hart van Nederland weten dat ze niet weten hoe groot de schade is. Ze hebben één melding gehad van een omgevallen boom, die weggehaald moest worden.

Onstuimig weer

Woensdag trekken flink wat buien over het land. Daarbij kan lokaal onweer ontstaan, met kans op hagel en stevige windstoten, zoals in Eersel. Het KNMI heeft tot in de loop van de avond code geel afgegeven voor het zuidoosten van Nederland vanwege stevige onweersbuien met mogelijk hagel en windstoten.

Het lenteweer is deze dagen ver te zoeken. Ook op Hemelvaartsdag blijft het fris en onstuimig. Vooral in het zuiden en oosten kunnen nog buien met onweer voorkomen. 

Buien, hagel en harde wind: zo guur blijft het voorlopig nog
