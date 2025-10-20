Terug

Voor tweede keer in korte tijd tornado gezien in Friesland

Extreem weer

Gisteren, 22:57

Link gekopieerd

Voor de tweede keer in anderhalve maand is er een tornado gespot in Friesland. Rond tien voor zeven maandagavond zagen ooggetuigen bij Finkeburen, vlak bij Sneek, een draaiende windhoos. Op beelden is de mini-tornado goed te zien. Volgens weerman Robert de Vries ging het om een zogenoemde 'supercell tornado' een flinke hoos die om zijn eigen as draait.

Omdat zulke verschijnselen zelden zo duidelijk zichtbaar zijn, noemt De Vries het bijzonder dat deze op beeld is vastgelegd. "Het zorgde voor een stevige hoos, maar opvallend genoeg is er geen schade ontstaan." Volgens hem is ‘tornado’ eigenlijk een wat groot woord voor Nederlandse begrippen: "Maar dit kun je zeker het kleine broertje van een tornado noemen."

Het 'kleine broertje van een tornado' maakte bij Chris en Renate wel heel veel indruk. Zoveel dat ze het op beeld vast moesten leggen. "We waren onderweg naar huis, begin heb ik gemist van het filmen maar we zagen de tornado echt opkomen", vertellen ze aan Hart van Nederland. "Toen hebben we kort gefilmd want ik dacht ook: snel wegwezen."

Dit is niet de eerste keer dat in Friesland een tornado te zien was. Begin september werd een tornado gespot bij Makkum. Dat werd toen ook vastgelegd, zo is te zien in de onderstaande video.

ZIEN: tornado gefilmd in Friesland
0:36

ZIEN: tornado gefilmd in Friesland

Door Redactie Hart van Nederland

