Na eerste tropische dag van het jaar woensdag op veel plekken frisser

Na de eerste vroege tropische dag van het jaar is het woensdag op veel plekken minder warm. Vooral in het noorden van het land liggen de temperaturen duidelijk lager dan eerder deze week. Wel blijft de zon geregeld zichtbaar.

In de ochtend wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vooral langs de kust en in het waddengebied zorgt die wind voor lagere temperaturen. Op de Waddeneilanden wordt het ongeveer 15 graden. In de noordelijke provincies stijgt de temperatuur verder landinwaarts naar zo'n 18 tot 22 graden. In het midden en zuiden van Nederland wordt het opnieuw het warmst, met maxima tussen de 23 en 27 graden.

Na woensdag draait de wind en gaat de temperatuur weer omhoog. Meteoroloog Dennis Wilt vertelt je er alles over in de video bovenaan.