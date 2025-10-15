Rustige, grijze herfstdagen maken plaats voor zonnig weekend

De windzak hangt er slap bij, want het rustige herfstweer blijft deze week nog even aanhouden. Hoewel de zon zich af en toe laat zien, blijft het grotendeels bewolkt met gematigde temperaturen. In het weekend is er meer ruimte voor de zon, maar volgende week wordt het wisselvalliger en gaat het harder regenen en waaien.

Woensdag klaart het in de ochtend plaatselijk even op, met de grootste kans op opklaringen in de kustregio’s. Daarbij is er ook kans op motregen. In de middag zal de temperatuur rond de 15 graden liggen met vrij veel bewolking landinwaarts. Voorlopig blijft dit nog wel even zo, maar in het weekend slaat dit om.

In het weekend knapt het weer namelijk grotendeels op, waarbij de temperaturen tussen de 13 en 14 graden zullen liggen. Daarbij is ook veel ruimte voor de zon. De nachten worden wel behoorlijk fris met vorst aan de grond. Lang kunnen we niet genieten van de zon, want na het weekend wordt het weer wisselvalliger en neemt de kans op buien en harde wind meer toe.