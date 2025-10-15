Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rustige, grijze herfstdagen maken plaats voor zonnig weekend

Weerbericht

Vandaag, 10:15

Link gekopieerd

De windzak hangt er slap bij, want het rustige herfstweer blijft deze week nog even aanhouden. Hoewel de zon zich af en toe laat zien, blijft het grotendeels bewolkt met gematigde temperaturen. In het weekend is er meer ruimte voor de zon, maar volgende week wordt het wisselvalliger en gaat het harder regenen en waaien.

Woensdag klaart het in de ochtend plaatselijk even op, met de grootste kans op opklaringen in de kustregio’s. Daarbij is er ook kans op motregen. In de middag zal de temperatuur rond de 15 graden liggen met vrij veel bewolking landinwaarts. Voorlopig blijft dit nog wel even zo, maar in het weekend slaat dit om.

In het weekend knapt het weer namelijk grotendeels op, waarbij de temperaturen tussen de 13 en 14 graden zullen liggen. Daarbij is ook veel ruimte voor de zon. De nachten worden wel behoorlijk fris met vorst aan de grond. Lang kunnen we niet genieten van de zon, want na het weekend wordt het weer wisselvalliger en neemt de kans op buien en harde wind meer toe.

Lees ook

Grijs herfstweer houdt aan, maar zonnige dagen staan voor de deur
Grijs herfstweer houdt aan, maar zonnige dagen staan voor de deur
Veel bewolking deze week met af en toe regen, zon laat zich tussendoor zien
Veel bewolking deze week met af en toe regen, zon laat zich tussendoor zien

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.