Grijs herfstweer houdt aan, maar zonnige dagen staan voor de deur

Weerbericht

Vandaag, 10:08

De herfst laat zich deze week van haar rustige kant zien. Het weerbeeld wordt gedomineerd door wolken en grijsheid, met slechts af en toe wat zon. Pas richting het weekend lijkt er verandering op komst, als de zon meer ruimte krijgt en de nachten kouder worden.

Het blijft voorlopig nog rustig en vaak saai en grijs herfstweer. Ook dinsdag hebben wolkenvelden de overhand en zijn er soms perioden met lichte regen of motregen. Toch kan het wolkendek af en toe openbreken, waardoor het ineens een stuk vriendelijker oogt. De wind komt uit het noorden en is meestal matig, kracht 3 tot 4, maar in het Waddengebied vrij krachtig, met windkracht 5.

De temperatuur loopt op tot ongeveer 15 graden, maar waar de zon even doorbreekt, kan het al snel 17 graden worden. In de avond en nacht verandert er weinig. Onder de wolkendeken koelt het niet verder af dan tot een graad of 10.

De rest van de werkweek blijft het vaak bewolkt met nu en dan motregen, maar soms ook een paar zonnige momenten. De noordelijke wind blijft matig en de temperatuur schommelt rond de 15 graden.

Meer ruimte voor de zon

Richting het weekend draait de wind bij ons naar oostelijke richtingen en wordt drogere landlucht aangevoerd. Vanaf het weekend krijgt de zon eindelijk meer ruimte, met overdag zo’n 14 graden en koudere nachten tot onder de 5 graden, lokaal zelfs met vorst aan de grond.

Tegelijkertijd wordt de weg vrijgemaakt voor storingen vanaf de oceaan, die begin volgende week ons land bereiken. Dat brengt opnieuw wisselvallig en zachter weer, met een aantrekkende zuidelijke wind en perioden met regen.

Door Redactie Hart van Nederland

