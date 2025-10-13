Veel bewolking deze week met af en toe regen, zon laat zich tussendoor zien

Het wordt een week met veel bewolking. Af en toe is de paraplu nodig, maar de zon laat zich tussendoor ook nog zien. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Maandagochtend is het op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Uit de bewolking valt ook wat motregen. In de loop van de ochtend is er in het noordoosten een beetje zon mogelijk. In de middag kan op meerdere plaatsen de zon af en toe tevoorschijn komen. De temperatuur loopt op naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

In de avond en nacht kunnen eerst boven het midden en zuiden een paar (kleine) opklaringen voorkomen. In de loop van de nacht trekt er dikkere bewolking vanuit het noorden over het land met weer kans op enige (mot)regen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Rest van de week

Dinsdag breekt soms even de zon door, maar vaak is er ook veel bewolking waaruit een bui of een beetje regen kan vallen. Het kwik ligt opnieuw rond een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordenwind. Langs de Wadden ook af en toe vrij krachtig, windkracht 5.

Woensdag, donderdag en vrijdag zal er niet zoveel veranderen. De bewolking speelt een belangrijke rol, maar soms breekt ook even de zon door. De paraplu hebben we soms ook even nodig, want er kan af en toe een lichte bui vallen of een beetje regen, maar het zijn geen grote hoeveelheden. Het wordt 15 à 16 graden.

Tijdens het komende weekeinde is het overwegend droog en breekt de zon iets vaker door. De temperatuur ligt in de middag rond een graad of 14. Tijdens de nacht kan het ook kouder worden. In de nacht van zaterdag op zondag tijdens bredere opklaringen kan het kwik zakken tot beneden de 5 graden.