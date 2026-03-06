Zacht en zonnig lenteweer, maar sluierwolken met Saharastof

Weerbericht
Vandaag, 09:08
De laatste dag van de werkweek verloopt opvallend zacht met geregeld zon. De lucht is niet strakblauw door sluierwolken en Saharastof hoog in de lucht, waardoor de zon soms wat flets oogt. Vrijdagmiddag stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden en mogelijk lokaal 20 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.
Benieuwd wat voor weer het dit weekend wordt? Bekijk dan de video bovenaan.
