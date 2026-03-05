Vierde datumrecord op rij: officieel warmste landelijke 5 maart ooit gemeten, vrijdag nog warmer

Ook donderdag hebben we weer een warmterecord kunnen noteren. Het is zelfs een landelijk warmterecord. Daarmee hebben we voor de vierde dag op rij een officieel warmterecord deze week.

Eerder op donderdagmiddag hadden we al officieel de warmste 5 maart sinds het begin van de metingen, maar het record is inmiddels verder aangescherpt tot de landelijk warmste 5 maart sinds het begin van de metingen volgens Hart van Nederland-meteoroloog Robert de Vries. In 1992 werd het in het Limburgse Oost-Maarland 18,9 graden.

Het record werd om 15.40 uur verbroken, want in Woensdrecht werd het 19,0 graden. Zolang er wordt gemeten, is het nog nooit ergens in het land zo warm geweest op deze dag.

Eerste lokale warme dag

En het is nog niet gedaan met de weerrecords: vrijdag wordt het namelijk nog warmer, zegt De Vries. Volgens hem krijgen we waarschijnlijk de eerste lokale warme dag van het jaar. Daarvoor moet het kwik boven de 20 graden uitkomen. Vorige maand, op 25 februari, lukte het nét niet en steeg het kwik in het zuiden van het land tot 19,8 graden.

Vrijdag zou de zon wel wat getemperd kunnen worden doordat er vrij veel Saharastof in de atmosfeer aanwezig is. Mogelijk tempert dat de temperatuur nog iets.

Gemiddeld gezien stijgt het kwik voor het eerst ergens in ons land boven de 20 graden uit begin april. Vorig jaar gebeurde dat op 8 maart. De laatste keer dat het 20 graden werd in ons land was op 29 september vorig jaar. In Arcen en Ell werd 20,4 graden gemeten.