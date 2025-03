ZIEN: Zo beleeft Nederland de gedeeltelijke zonsverduistering

De gedeeltelijke zonsverduistering die zaterdag aan het begin van de middag plaatsvond, was op meerdere plekken in Nederland goed te zien. Op X delen mensen mooie beelden van dit bijzondere fenomeen. "Best bijzonder!"

Tussen 11.17 en 13.04 uur vond een gedeeltelijke zonsverduistering plaats in Nederland. Volgens weerbureau Weeronline was het hoogtepunt van het fenomeen, waarbij "er een hap uit de zon" kan worden waargenomen, rond 12.10 uur te zien. Op dat moment zou zo'n 24 procent van het oppervlak van de zon bedekt zijn.

Op X delen mensen uit meerdere plekken in het land foto's van de gedeeltelijke zonsverduistering. Zo is het fenomeen onder meer waargenomen in Scheveningen, het Limburgse Griendtsveen, en in het Gelderse Beusichem.