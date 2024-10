Kouder maar zonniger herfstweer in aantocht dit weekend

Na enkele grijze dagen met veel bewolking kunnen we ons opmaken voor mooi herfstweer dit weekend. Het wordt de komende dagen iets kouder, maar de zon laat zich juist vaker zien in het weekend en begin volgende week.

Donderdag is het nog niet zover; we krijgen nog een grijze dag met veel bewolking. "Het wordt vandaag uitermate rustig herfstweer", zegt meteoroloog Dennis Wilt. "Op veel plekken begint de dag met een dik pak bewolking. In gebieden met bijvoorbeeld kassen is goed te zien dat er veel bewolking boven Nederland hangt. Het licht van kassen en steden wordt door de bewolking tegengehouden, waardoor de wolken aan de onderkant een gloed krijgen."

Het rustige, zachte najaarsweer blijft ook donderdag aanhouden. Vooral in het zuiden kan 's ochtends plaatselijk hardnekkige mist ontstaan, die later langzaam oplost. De zon breekt hier en daar door, vooral in het zuiden, al blijft op veel plekken de bewolking overheersen. Regen valt er nauwelijks, op enkele plekken kan wat lichte motregen voorkomen.

Spookachtige nacht

De temperaturen zijn aan de hoge kant voor eind oktober, met maxima van zo'n 15 graden, terwijl 12 graden normaal is. In het Waddengebied waait een matige zuidwestenwind, maar in de rest van het land is de wind zwak tot afwezig. "Het wordt vanavond weer vroeg donker, perfect voor Halloween", voegt Wilt toe. "Om het extra spookachtig te maken, kan er vanavond mist ontstaan." Goed aankleden is wel nodig, want de minimumtemperaturen liggen tussen de 5 en 10 graden.

Vrijdag blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. In de ochtend komt er opnieuw lokaal mist voor, gevolgd door een overwegend bewolkte dag met af en toe wat lichte motregen. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het iets frisser dan donderdag, rond de 14 graden.

Iets frisser dit weekend

In het weekend draait de wind naar het oosten, wat het vooral 's nachts flink kouder zal maken. Nachtvorst wordt in verschillende regio's verwacht, terwijl de zon overdag meer ruimte krijgt om door te breken. Hierdoor kunnen we dit weekend mooie, maar wel frisse herfstdagen verwachten. De middagtemperaturen dalen naar een maximum van ongeveer 12 graden, wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar.