Zombies, spoken en weerwolven nemen Zoetermeer over tijdens griezelig Halloweenfeest

Zwalkende zombies, duivels met hooivorken, bloeddorstige weerwolven en ander gespuis maken Zoetermeer onveilig. De Zuid-Hollandse plaats verandert dit jaar voor de tiende keer in een Halloweenstad. Het centrum wordt omgetoverd tot een griezelige en enge plek, en duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland komen eropaf. Zo'n 250 acteurs nemen het centrum over om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Zoals in de bovenstaande video te zien is, was het vrijdagavond al flink griezelen.

Zoetermeer wordt tijdens dit jubileum opnieuw in halloweensferen gebracht met onder andere een flashmob van honderd dansers. Zij dansen samen op het nummer Thriller van Michael Jackson. Het evenement wordt afgesloten met een wandeltocht dwars door het centrum, waarbij de stad is overgenomen door griezels. 250 acteurs doen daaraan mee.

Steeds populairder

Niet alleen het centrum van Zoetermeer is versierd, ook in jouw buurt zie je misschien wel spinnenwebben in heggen hangen en skeletten achter de ramen staan. Waait Halloween over naar jouw woonplaats? Dat kan kloppen. Buitenlandse tradities worden de laatste jaren steeds populairder in Nederland. Niet alleen Halloween, maar ook feesten zoals het Oktoberfest, Valentijnsdag en Saint Patrick's Day zetten voet op Nederlandse bodem.