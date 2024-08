Na frisse vrijdag terug naar zomerse hitte: temperaturen tot 31 graden

Na een periode van hoge temperaturen en veel zon wordt het vrijdag wat frisser en wisselvalliger. Het wordt de koudste dag van de week met gemiddeld 20 tot 23 graden, meldt meteoroloog Laura Osinga.

In het noorden van het land is er flink wat ruimte voor de zon, maar in het zuidoosten is het bewolkt. De zon laat zich hier weinig zien en er is kans op wat regen.

In het weekend zien we de temperatuur weer oplopen. Zaterdagochtend kunnen er in het midden van het land nog enkele buien vallen, maar in de loop van de dag wordt het droog. De zon zal grotendeels schijnen en het wordt gemiddeld 22 tot 27 graden.

Zomerse zondag

Zondag start de meteorologische herfst met prachtig zomerweer. Het wordt een echt zonnige dag en de temperaturen stijgen mogelijk zelfs tot 31 graden. Aan het eind van de dag kunnen in het zuiden stevige buien overtrekken met mogelijk onweer.

Na het weekend lijkt het nog een aantal dagen zomers warm te blijven. De zon blijft schijnen, maar er is ook kans op een bui.