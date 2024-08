Veel zon, maar ook regen en grote verschillen in temperatuur

Het wordt opnieuw een zonnige dag donderdag. Wel trekken er iets meer wolkenvelden over en kan er in een deel van het land zelfs regen vallen, meldt weervrouw Laura Osinga.

In het oosten van het land schijnt de zon 's ochtends al uitbundig. In het westen trekken hier en daar wolkenvelden over, maar ook daar is de zon zeker zichtbaar. Het wordt zo'n 16 graden.

In het midden van het land trekt de bewolking over het hele gebied. Met name in het noordwesten wordt het bewolkt, en daar kan ook een enkele bui vallen. De temperatuurverschillen zijn groot: in de westelijke helft van het land wordt het zo'n 22 tot 23 graden, terwijl het in het oosten 29 tot 30 graden kan worden.

Dagen erna

Vrijdag wordt de koudste dag van de week met gemiddeld 20 tot 23 graden. In het noorden is het zonnig, terwijl het in het zuidoosten bewolkt is. Daar komt de zon bijna niet tevoorschijn en kan er een spatje regen vallen.

Vanaf zaterdag zien we de temperatuur steeds verder oplopen en zondag krijgen we te maken met zomerse waarden: het wordt dan gemiddeld 28 graden. Ook na het weekend blijven die hoge temperaturen aanhouden; maandag wordt het gemiddeld 27 graden en dinsdag 25 graden.