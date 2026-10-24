Zaterdagavond mogelijk eerste officiële herfststorm van het jaar

Halen we vandaag de officiële eerste herfststorm van het jaar? Austen kan dat zomaar worden in de avond. De zon laat zich wel zien, maar in het noorden van het land zal de flink veel toenemen.

Deze ochtend wordt het droger in het zuiden met ook van tijd tot tijd zon. In het midden, maar zeker in het noorden trekken nog buien over en is er veel bewolking. Het waait vrij krachtig tot hard uit het westen. De eerste uren geldt nog code geel in het westen vanwege zware windstoten, maar geleidelijk neemt de wind wat af.

Zware windstoten in het noorden

Zaterdagmiddag laat de zon zich enige tijd zien. In de loop van de middag weer dikkere bewolking vanuit het zuiden en tegen de avond weer regen. De temperatuur loopt op naar 12 a 13 graden. De wind wordt even wat minder sterk en neemt af naar matig tot krachtig uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6.

Zaterdagavond en komende nacht trekt de wind weer aan en kan in het noordwesten aan de kust enige tijd stormkracht bereiken, windkracht 9. Dat zou de eerste officiële herfststorm van dit seizoen zijn. Verder kunnen er in het noordwesten langs de kust ook zware windstoten voorkomen tot 100 km/u of iets meer. In het binnenland waait het ook vrij krachtig uit het zuiden.

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Verder trekt er een groot regengebied over het land, maar later in de nacht volgen opklaringen vanuit het westen. Dan draait de wind ook naar west tot noordwest en neemt even iets af. De temperatuur zakt naar 9 tot 11 graden. Verder gaat ook de wintertijd in. Om 03:00 zetten we de klok een uur terug naar 02:00.

Komende dagen blijft het waaien

Zondag trekken er buien over het land, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. In Zeeland lijkt het nagenoeg droog te blijven. De temperatuur loopt op naar 11 tot 14 graden. Waaien doet het nog steeds, want aan zee blijft het stormachtig waaien met zware windstoten. Ook boven land staat een vlagerige westenwind.

Maandag is er af en toe zon, maar de bewolking neemt toe in de loop van de dag en vanuit het zuidwesten zal het ook weer gaan regenen. Het wordt 13 graden en met een matige tot harde zuidwestenwind blijft het stevig waaien.

Daarna neemt de wisselvalligheid geleidelijk af en later in de week overheerst het droge weer en laat de zon zich van tijd tot tijd zien. Dinsdag is het tijdelijk zachter met 17 graden. De dagen daarna daalt het kwik weer iets.