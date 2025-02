Zacht lenteweer houdt aan: zaterdag regen, zondag meer zon

Het zachte lenteweer blijft aanhouden, met temperaturen die veel hoger liggen dan normaal voor februari. Dit weekend loopt het kwik op tot 15 graden, al is het niet overal even zonnig. Zaterdag is het bewolkt en valt er regen, zondag is het droger en laat de zon zich vaker zien.

Zaterdag is het overwegend bewolkt, vooral in het westen, waar het in de ochtend al regent. In het oosten kan de zon nog even doorbreken, maar in de middag trekt de bewolking verder het land in en neemt de kans op regen toe. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk tot de avond grotendeels droog.

Zondag meer zon

De temperatuur stijgt naar zo'n 10 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuiden en is matig van kracht. Zaterdagavond trekt de regen via het noordoosten weg en klaart het in de nacht naar zondag op, met kans op mist.

De zondag begint grijs, maar vanuit het zuiden breekt de zon door en het blijft droog. De zuidwestenwind is aan zee soms vrij krachtig, maar verder blijft het rustig. De temperatuur loopt op tot 10 tot 15 graden, wederom uitzonderlijk voor eind februari.

Volgende week kouder en wisselvallig

Begin volgende week blijft het zacht, maar is het wel onstuimig en nat. Later in de week wordt het rustiger, droger en krijgt de zon weer wat meer ruimte. Wel daalt de temperatuur naar overdag 8 graden en kan het ’s nachts licht vriezen.