Laat de lentekriebels maar komen: heerlijke temperaturen en volop zon

We kunnen deze week optimaal genieten van zacht weer met dubbele cijfers. Dinsdag loopt de temperatuur namelijk in het zuiden op tot zo'n 13 graden. Daarbij is het grotendeels droog, al kan er hier en daar lichte regen of motregen vallen, aldus meteoroloog Robert de Vries. Woensdag wordt een zonnige, warme lentedag waarbij de temperatuur op kan lopen tot maar liefst 19 graden.

Bekijk het volledige weerbericht in de video bovenaan dit artikel.