Koude maar zonnige zaterdag, ook zondag blijft het droog

Deze zaterdag begint met lage temperaturen, vooral in het binnenland. In Maastricht werd -2,5 graden gemeten, en aan de grond werd op enkele plekken lichte vorst waargenomen. Dit zorgde voor rijp en lokaal wat mist, voornamelijk op windstille locaties.

In de loop van de ochtend lopen de temperaturen langzaam op, maar in het uiterste oosten en zuidoosten kan het rond 09.00 uur nog iets onder nul blijven. Elders komen de temperaturen iets boven het vriespunt. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is landinwaarts zwak. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige tot vrij krachtige wind (kracht 4 tot 5), waardoor de gevoelstemperatuur enkele graden onder nul ligt.

Zon in het oosten, bewolking in het westen

In de middag stijgen de temperaturen naar 5 tot 7 graden. De meeste zon wordt verwacht in de oostelijke helft van het land, terwijl het westen te maken krijgt met meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog.

Langs de kust blijft de wind vrij krachtig uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, terwijl boven land een zwakke tot matige wind (kracht 2 tot 3) waait.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zondag laat een vergelijkbaar weerbeeld zien: in het oosten de meeste zon, in het westen meer bewolking. Mogelijk valt er later op de dag wat lichte regen in Zeeland en Zuid-Holland, maar dat stelt weinig voor.

Zachte maandag

Maandag wordt het beduidend zachter, met temperaturen die oplopen naar zo'n 11 graden. Dit gaat gepaard met veel bewolking en af en toe zon. De wind draait naar het zuidwesten en blijft aan de kust vrij krachtig. Vanaf dinsdag daalt de temperatuur naar gemiddeld 6 tot 7 graden voor deze tijd van het jaar. Woensdag en donderdag wordt het wisselvalliger, met van tijd tot tijd regen.