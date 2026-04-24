Heb je een paraplu nodig op de vrijmarkt? Dit wordt het weer op Koningsdag

Maandag is het Koningsdag. Met het huidige droge en zonnige weer is het te hopen dat dit zo blijft. Onze meteoroloog Robert de Vries is positief, maar het oranjezonnetje krijgt ook concurrentie van bewolking.

Hogedrukgebieden zorgen de komende dagen voor rustig weer. Toch lijkt er op Koningsdag een zwakke storing door te glippen. Het blijft grotendeels droog, al neemt de bewolking in de loop van de dag toe. In het noorden en noordwesten kan later op de dag een enkel buitje vallen, maar dat is nog onzeker.

Op de meeste plaatsen blijft het droog. Wel is een jas in de noordelijke helft geen overbodige luxe. De dag begint fris, met lokaal zo'n 2 graden in het noordoosten en mogelijk wat vorst aan de grond. Overdag wordt het 16 à 17 graden in het zuiden en 11 à 12 graden in het noorden.

Van zomers warm tot ronduit koud

Een warme Koningsdag wordt het dit jaar niet. Toch waren er in het verleden flinke uitschieters. Sinds 1949 vieren we de koninklijke feestdag eind april: eerst op 30 april, sinds 2014 op 27 april.

In 1993 was het zomers warm met op veel plaatsen 25 graden of meer. In Gilze-Rijen werd het zelfs 28,0 graden: een record. Koud was het in 1970, met in De Bilt slechts 7,7 graden. Ook 2016 was fris, met 10,7 graden. Meer dan de helft van de koninklijke feestdagen verliep droog: 59 procent in de vorige eeuw en zo'n 57 procent in deze eeuw. Meestal ging het om een enkele bui.