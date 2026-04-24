Lenteweer zet door: zon breekt snel door na grijze start

Het zonnige en droge lenteweer blijft nog even hangen in Nederland. Dat klinkt prettig, maar de aanhoudende droogte zorgt ook voor zorgen: de kans op natuurbranden neemt toe. Vooral in droge natuurgebieden is extra oplettendheid nodig.

De dag begint fris, met op sommige plekken lichte vorst aan de grond. In het westen en zuiden kan het lokaal zelfs even wit zijn geweest. Daarnaast start de ochtend niet overal helder: mist en wolkenvelden komen voor, maar die verdwijnen in de loop van de dag.

Daarna breekt de zon door en wordt het op veel plekken aangenaam. Op de Wadden blijft het koeler met zo'n 12 graden, landinwaarts loopt de temperatuur op tot 15 tot lokaal 20 graden in het zuiden.

Zacht en droog lenteweer houdt aan

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag koelt het opnieuw snel af. Mistbanken kunnen ontstaan en de temperatuur zakt weer richting het vriespunt, met lokaal vorst aan de grond.

In het weekend begint de dag met wolken, maar de zon neemt al snel de overhand. Zaterdag kan het opnieuw 20 graden worden op sommige plekken. Zondag is er wat meer bewolking en liggen de temperaturen iets lager.

Weten wat het weer gaat doen op Koningsdag? Meteoroloog Dennis Wilt vertelt het in de bovenstaande video.