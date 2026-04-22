Kijk omhoog! Vannacht grote kans om vallende sterren te spotten

Met de heldere nacht die voor ons ligt, is er woensdagavond- en nacht een grote kans om vallende sterren te spotten. Tussen 22.00 uur en 03.00 uur trekt de Lyriden-meteorenzwerm over delen van ons land, waarbij in Noord-Brabant de grootste kans is om vallende sterren met het blote oog te zijn. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Volgens Wilt bewegen we als aarde weer door de "jaarlijkse Lyriden meteorenzwerm". Dat zijn stukjes ruimtepuin die met heel hoge snelheid de atmosfeer van de aarde in vliegen en dan oplichten. "En de lucht is kraakhelder, dus we kunnen komende nacht vele vallende sterren zien met een hoogtepunt van ruim vijftien per uur tussen 02.00 uur en 04.00 uur vannacht", aldus Wilt.

Om vallende sterren te zien, heb je naast gunstige weersomstandigheden soms ook wat geduld nodig.

Je kunt de vallende sterren spotten met het blote oog als de lucht helder is, wat woensdagnacht het geval is. Wie vallende sterren wil zien, doet er goed aan om een zo donker mogelijke plek op te zoeken. Buiten de stad kun je al snel drie keer zoveel meteoren spotten. In stedelijke gebieden zorgt lichtvervuiling ervoor dat de meeste lichtstrepen niet te zien zijn.