Jas en paraplu nodig op wisselvallige woensdag, dagen erna (zeer) warm

De fikse buien van de afgelopen dagen hebben een natte bodem achtergelaten. Ook woensdag trekken er buien over het land, met daarbij lokaal kans op onweer. Met gemiddeld zo'n 21 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Met name in het oosten is de paraplu woensdag nodig. In de ochtend is er veel bewolking met hier en daar een enkele bui. In het westen in het een stuk droger en zullen we de zon vaker zien.

In de middag is er in het hele land kans is op een bui. In het oosten is er daarbij een grote kans op onweer en wateroverlast. Gemiddeld wordt het zo'n 20 tot 22 graden. In de avond koelt het af tot gemiddeld 15 graden.

Temperatuur in de lift

Ook donderdag hebben we de paraplu nog nodig, want ook dan is er lokaal kans op een bui. In de middag gaan we de zon wel vaker terugzien, en gaat ook de temperatuur weer omhoog. Gemiddeld wordt het dan zo'n 26 tot 30 graden.

In het weekend houden deze temperaturen aan en kunnen we weer genieten van zomerse temperaturen. Na het weekend neemt de kans op onweersbuien in het hele land toe, maar mogelijk houdt de zomerse warmte nog een paar dagen aan.