Nazomer keert snel terug na koele en bewolkte woensdag

Na een extreem warme start van september is er dinsdag en woensdag even meer bewolking en valt soms regen. Ook is het wat minder warm, woensdag een graad of 21. Vanaf donderdag draait de wind opnieuw naar het oosten en keer de nazomer weer helemaal terug. Bij veel zon wordt het 25 tot 30 graden.

September is niet eerder zo warm begonnen als dit jaar. Afgelopen zondag begon de meteorologische herfst, maar het weer was volop zomers. De Bilt noteerde bijna een late officiële tropische dag met 29,8 graden. Op het vliegveld van Maastricht werd het 32,3 graden en daarmee was het in ons land niet eerder zo heet op 1 september. Ook het oude record stond op naam van deze plek, in 1926 werd het daar 31,4 graden.

Maandag werd het in het (zuid)oosten opnieuw tropisch warm, Arcen spande de kroon met 30,5 graden. Dit keer geen landelijk dagrecord, want in 1906 werd het in Breda en in 1911 in Slijk-Ewijk 33,6 graden. Wel was het zeer broeierig en ontstonden vanaf de namiddag boven de oostelijke helft van het land forse onweersbuien met wateroverlast. Vooral in de Achterhoek en Twente was het raak. In Doetinchem viel 68 millimeter en in Hellendoorn 93 mm. Normaal valt in heel september 78 mm.

Lekker luchten

Wie zijn huis lekker wil luchten kan dat dinsdag en woensdag prima doen. De temperatuur komt namelijk een stuk lager uit. Dinsdag is het van zuidwest naar noordoost nog 22-27 graden, maar woensdag is het niet warmer dan 20 tot 22 graden. Dit zijn overigens wel normale temperaturen voor begin september.

Beide dagen is er veel bewolking en valt af en toe regen. In het (noord)oosten is kans op een flinke (onweers)bui. Woensdagochtend tijdens de ochtendspits regent het in het oosten en noordoosten lange tijd en dat kan extra drukte veroorzaken op de weg. In de middag trekt de regen weg en is het in het hele land op een enkele bui na droog.

Nazomer keert terug

Na de relatief koele woensdag draait de wind donderdag van het zuidwesten naar het oosten. Direct stroomt de warme lucht vanuit Duitsland weer ons land binnen. Na een grijze start met in het zuiden lokaal nog een bui, wordt het in de middag snel zonnig. Alleen het uiterste zuiden houdt bewolking tot in de namiddag. Met 25 tot 28 graden is het volop zomers.

De dagen daarna ligt de grens met de koelere lucht boven België. Nederland blijft een aantal dagen nét in de warme lucht zitten. De zon schijnt flink en met 25 tot 30 graden is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Het zuiden van het land maakt de grootste kans op een regen- of onweerbui en daar zou de temperatuur wat lager uit kunnen komen.

Onzeker

De verwachting is nog wat onzeker, want als het front boven België een paar honderd kilometer naar het noorden schuift zitten we al in de koele lucht. Maar dat lijkt volgens de laatste berekeningen tot en met het weekend niet te gebeuren.

Volgende week is het spannend hoe lang de warmte in ons land blijft. Mogelijk blijft de zomerse warmte nog een paar dagen aanhouden, tot woensdag. Daarna lijkt het onvermijdelijk en dringt veel koelere lucht het land binnen. Veel berekeningen komen halverwege volgende week op maximaal 17 graden uit. Dat scheelt een jas!