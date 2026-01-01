Guur begin van het jaar met zware windstoten en (winterse) buien

Het nieuwe jaar is behoorlijk guur en grijs begonnen. Donderdag is er weinig ruimte voor de zon en kun je de paraplu maar beter uit de kast halen. Er is kans op buien, met daarbij ook winterse neerslag. De temperatuur ligt overdag tussen de 3 en 6 graden.

Donderdag wordt het dus niet zonnig in Nederland. Er trekken talrijke buien over het land, die gepaard kunnen gaan met winterse neerslag. Aan de kust kan het weer onstuimig zijn door de wind. Daar kunnen windstoten voorkomen tot honderd kilometer per uur.

Winterse neerslag

"Vanuit het noorden trekken er gedurende de dag steeds meer buiten over het gehele land. Later op de dag kan er ook wat winterse neerslag tussen zitten. Je kan dan denken aan natte sneeuw of wat korrelhagel. De temperaturen komen uit op zo'n 3 tot 6 graden", vertelt weervrouw Laura Osinga.

De komende dagen gaat de temperatuur verder omlaag en blijft er kans op winterse neerslag. In het weekend zou zich zelfs een sneeuwdek kunnen vormen. De nachten blijven voorlopig koud.