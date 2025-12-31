Jaarwisseling blijft grotendeels droog, winterse buien op komst

De laatste dag van het jaar begint met opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. Vooral in het zuiden laat de zon zich nog af en toe zien. In het noorden kan een regenbui vallen, terwijl het in het zuiden op de meeste plekken droog blijft.

Tot tien uur woensdagochtend geldt voor vrijwel het hele land code geel. Plaatselijk kan het glad zijn, vooral op bruggen en wegen die snel afkoelen. De temperatuur komt uit rond de 6 graden.

In de middag waait er een matige noordwestenwind. Aan zee kan die flink aantrekken tot windkracht 6. Dat maakt het buiten guur, zeker in combinatie met de lage temperatuur.

Jaarwisseling: koud en overwegend droog

Kunnen we rond middernacht nog genieten van de laatste keer zelf vuurwerk afsteken, of verdwijnt alles in een grijze lucht? Weervrouw Laura Osinga heeft goed nieuws: "Het blijft op de meeste plaatsen droog en er zijn opklaringen. In de noordelijke helft van het land kan er nog wel een bui vallen", zegt zij.

Wel warm gekleed de deur uitgaan om de buren de beste wensen te wensen, want het wordt koud. In het zuiden daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, in het noorden blijft het zachter met zo’n 5 graden.

Guur en winterse buien begin nieuwe jaar

Op nieuwjaarsdag steekt een stevige westenwind op, aan zee mogelijk hard met windkracht 7. Er vallen buien die steeds vaker winters aanvoelen.

Vrijdag en in het weekend neemt de kans op winterse buien en sneeuw toe, met maxima van 2 tot 3 graden en lichte vorst in de nacht.