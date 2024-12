Grijze start van het weekend, maar opklaringen onderweg

Na een periode van rustige en grijze dagen is de wind weer opgestoken. Zaterdagochtend blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er lichte regen. In de loop van de middag draait de zuidwestenwind naar het westen en kan die aan zee zelfs krachtig worden, met windkracht 6. Het blijft op veel plekken regenachtig, maar vanuit het westen klaart het later op de middag op. De temperatuur blijft rond de 6 graden hangen.

Zaterdagavond breiden de opklaringen zich verder uit, hoewel in het zuidoosten nog wat regen kan vallen. In de nacht wordt het overal droog en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Bewolkte dag

Zondag volgt opnieuw een bewolkte dag met perioden van regen. De zuidwestenwind blijft stevig maar zorgt ook voor zachtere temperaturen, met maxima tot rond de 10 graden.

Begin volgende week blijft het zacht en overwegend droog met af en toe zon. Later in de week keert het wisselvallige weer terug. Richting de kerst wordt het kouder, met buien. De kans op een dik pak sneeuw lijkt klein.