Na frisse start vrijdag volop zon en temperaturen tot 20 graden

Het was vannacht opnieuw fris in Nederland. Op meerdere plekken in het binnenland daalde de temperatuur vlak boven de grond tot onder het vriespunt. Daarmee was er opnieuw sprake van lichte vorst aan de grond. Inmiddels is de zon flink doorgebroken, waardoor de temperatuur snel oploopt.

Later vandaag ontstaan in het binnenland stapelwolken, maar het blijft overal droog. De wind draait in de loop van de dag naar het noordoosten en is meestal matig. Aan de kust kan de wind wat steviger aanvoelen. De temperatuur varieert van zo’n 17 graden aan zee tot ongeveer 20 graden in het binnenland.

Na zonsondergang koelt het snel af. In het noorden van het land kan komende nacht plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt in het noordoosten, met op veel plekken opnieuw kans op vorst aan de grond. Alleen langs de zuidwestkust blijft het met 10 graden wat zachter.

Zomers weekend op komst

Het weekend belooft een stuk aangenamer te worden. De zon blijft volop aanwezig en een oostenwind voert warmere lucht aan. Vooral zondag kan het flink opwarmen, met op sommige plekken mogelijk zomerse temperaturen tot 25 graden. Ook na het weekend blijft het zonnig en droog lenteweer aanhouden.