Zon en warmte komen eraan: dit weekend tot 25 graden

Het blijft voorlopig droog en zonnig in Nederland. De temperaturen lopen richting het weekend verder op, met zondag maxima tot 25 graden in het binnenland. Na het weekend houdt het warme lenteweer aan en loopt het neerslagtekort verder op.

Donderdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het blijft overal droog. De wind komt uit het noordoosten en is matig tot vrij krachtig, met windkracht 3 tot 5. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het binnenland en 16 graden op de Waddeneilanden.

Frisse nachten, zonnige dagen

Donderdagavond klaart het breed op en in de nacht naar vrijdag kan het flink afkoelen. In het noordoosten zakt het kwik tot 2 graden, terwijl het aan de zuidwestkust rond de 9 graden blijft. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan.

Vrijdag is er veel ruimte voor de zon. In het binnenland ontstaan enkele stapelwolken. De temperatuur stijgt tot 21 graden in Zeeuws-Vlaanderen, en blijft rond de 16 graden op de Wadden. In het weekend wordt het nog warmer, met zaterdag temperaturen van 20 tot 23 graden in het binnenland en zondag zelfs 21 tot 25 graden. De oostelijke wind voert warmere lucht aan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zonnig en droog tot na half mei

Ook volgende week blijft het droog en zonnig. De temperaturen blijven liggen tussen de 21 en 25 graden, met de hoogste waarden in Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Op de Wadden wordt het telkens een paar graden koeler. Het neerslagtekort neemt in snel tempo toe en kan richting recordwaarden gaan voor de tweede helft van mei.