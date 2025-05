Weer gaat nu echt veranderen: vrieskoude nachten vanaf dit weekend voorbij

De kans op nachtvorst is vanaf dit weekend klein, dus kunnen vanaf zondag de zomerplanten naar buiten, zo verwacht Weeronline. Zaterdag is er nog kans op lichte grondvorst, waardoor zaadjes dood kunnen vriezen, maar vanaf zondagochtend schat het weerbureau de kans klein.

De laatste vrieskoude nacht eindigt dus waarschijnlijk voor IJsheiligen, dat van 11 tot en met 14 mei plaatsvindt. IJsheiligen is een periode van feestdagen van enkele katholieke heiligen, maar wordt in de volksweerkunde gebruikt om het moment aan te duiden "waarna de meeste nachtvorst en gevaar voor planten voorbij is", aldus het weerbureau.

Van dit idee zou al sinds 1000 na Christus gesproken worden.

Hoewel het zaterdagnacht dus lokaal koud kan zijn, is de verwachting dat de komende dagen zonnig en warm worden. 's Middags kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden.

Droog en zonnig

Ook volgende week blijft het droog en zonnig. De temperaturen blijven liggen tussen de 21 en 25 graden, met de hoogste waarden in Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Op de Wadden wordt het telkens een paar graden koeler. Het neerslagtekort neemt in snel tempo toe en kan richting recordwaarden gaan voor de tweede helft van mei.

Hart van Nederland/ANP