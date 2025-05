Zonnig lenteweer op komst met zondag mogelijk 25 graden

Na een vrij frisse en bewolkte periode breekt de zon steeds vaker door. De komende dagen wordt het zonnig, droog en duidelijk warmer. In het weekend kunnen de temperaturen oplopen tot 25 graden. Het droge en warme weer houdt volgens de verwachting aan tot en met dinsdag.

Woensdag begint de dag met vrij veel bewolking en lokaal een enkel buitje. In de loop van de middag klaart het vanuit het noordoosten op en laat de zon zich steeds meer zien. De temperatuur ligt tussen de 13 graden op de Wadden en 18 graden landinwaarts. Er staat een matige noordoostenwind, die aan de westkust soms krachtig is, windkracht 6.

Zonnig en warm weekend

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag blijft het droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De minimumtemperatuur ligt tussen de 3 graden in het noordoosten en 9 graden langs de zuidwestkust. Donderdag wordt het zonniger en warmer met temperaturen van 16 tot 19 graden.

Vrijdag blijft het op wat stapelwolken na zonnig en wordt het lokaal 20 graden. In de nacht is het dan wel fris met kans op grondvorst.

In het weekend zorgt een oostenwind voor aanvoer van droge, warme lucht. Zaterdag wordt het rond de 20 graden. Op zondag kan de temperatuur in het binnenland oplopen tot 25 graden. Ook begin volgende week blijft het droog en zonnig. Vanaf dinsdag is er kans op een iets koeler weertype, maar de kans op neerslag blijft klein.