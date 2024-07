Na flinke (onweers)buien keert de zomer weer terug: richting de 30 graden

De zomer wordt even onderbroken door een mindere dag met verfrissende (onweers)buien, "maar de zomer keert volledig terug deze week", verzekert meteoroloog Dennis Wilt.

De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben vanochtend nog een droge start met temperaturen rond de 17 graden. Maar de deelnemers gaan het niet droog houden vandaag. In de middag moeten de wandelaars hun poncho aan gaan doen want het kan dan flink gaan regenen.

Vanmiddag dus aardig wat buien, die trekken vanuit het zuiden het land binnen. De wind is vrij krachtig tot krachtig aan de kust, in het binnenland zwakt dat af tot een matig windje. Tijdens de buien kan, vooral in het oosten van het land, er een klap onweer tussen zitten. Ondanks de verkoelende buitjes kan het in het oosten nog 22 graden worden. In de rest van het land is het iets kouder met 20 graden.

Zomer keert weer terug

Maar lang hoeven we niet te wachten op de terugkeer van de zomer want morgen wordt het al een stuk mooier. "Zo blijft het op de meeste plekken grotendeels droog en krijgen we weer zomerse temperaturen", vertelt Wilt. Op donderdag en vrijdag wordt het weer zomers weer en stijgt het kwik langzaamaan richting de 30 graden. "Tot zaterdagavond dan volgen er een paar buien en komt er weer verkoeling", aldus Wilt.