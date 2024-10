Ex-orkaan Kirk verandert van koers: 'storm in een glas water'

Het leek er de afgelopen dagen sterk op dat we te maken kregen met de naweeën van orkaan Kirk, maar dat lijkt nu mee te vallen. De storm is van koers veranderd en trekt daarom niet over ons land. Hierdoor blijft het weer de komende dagen een stuk rustiger.

Dinsdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op sommige plekken kan er een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 19 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. In de avond en nacht zijn er opklaringen, maar aan de kust en in het zuidoosten is er kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt dan naar 11 tot 14 graden.

Orkaan Kirk

Ondanks dat ex-orkaan Kirk in de buurt komt, blijft het weer woensdag rustig. Dit komt doordat de storm, die steeds verder afzwakt, via Frankrijk en Luxemburg naar Duitsland trekt, waardoor Nederland buiten schot blijft.

In de ochtend schijnt nog even de zon, maar later neemt de bewolking toe. Vooral in het zuiden en oosten wordt regen verwacht, met in het zuidoosten mogelijk flinke hoeveelheden. De temperatuur blijft rond de 16 graden.

Na regen komt zonneschijn (én vrieskou)

Donderdag starten we met buien, maar in de loop van de dag wordt het droger en komt de zon door. Aan zee waait het stevig door en de temperatuur bereikt zo'n 14 graden.

Vanaf vrijdag is er veel zon en neemt de kans op neerslag af. Wel wordt het iets frisser, met temperaturen rond de 13 graden. In de nachten kan de temperatuur tot dichtbij het vriespunt dalen.