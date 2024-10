Ex-orkaan Kirk onderweg naar Nederland: wat kunnen we verwachten?

Afgelopen zaterdag was Kirk nog een categorie 3 orkaan met windsnelheden rond 200 km/u. De orkaan ligt boven de Noordelijke Atlantische Oceaan ten westen van Spanje en Portugal en komt steeds dichter bij Europa. Deze maandag transformeert de orkaan tot tropische storm om vervolgens snel over te gaan op een ‘normale’ stormdepressie. Blijft er voor ons nog iets over van Kirk, of is het een storm in een glas water?

Een orkaan kan ontstaan en in leven blijven boven warm zeewater van tenminste 27 graden. Het warme zeewater is de voedingsbron van de orkaan. Omdat Kirk steeds noordelijker trekt en inmiddels boven zeewater van 20 graden is aangekomen, zwakt de orkaan deze maandag snel af van orkaan tot tropische storm. Dinsdag is de storm al zijn tropische eigenschappen verloren en mag worden gesproken van een ‘gewone’ stormdepressie.

Richting Benelux

Orkaanwindstoten van storm Kirk trekken komende dagen via Portugal, Spanje en Frankrijk richting de Benelux. In de nacht van dinsdag op woensdag is de westkust van Portugal en Spanje aan de beurt. Daar komt Kirk als (zeer) zware storm aan land met windkracht 10 tot 11. Er komen zeer zware windstoten van orkaankracht voor, rond 150 km/u. In de bergen in het noorden van Spanje en in de Pyreneeën kunnen de windstoten nog heftiger uitpakken.

Woensdagmiddag is de westkust van Frankrijk aan de beurt. In de omgeving van Bordeaux komen dan gevaarlijke windstoten voor rond 130 km/u. De stormdepressie trekt vervolgens snel in noordoostelijke richting over Frankrijk.

Storm of niet?

Nu is het de vraag wat er van Kirk overblijft in ons land en of de depressie überhaupt over Nederland trekt. Volgens de huidige weermodellen trekt de kern van de depressie vanuit België over Zuid-Limburg naar Duitsland. De zwaarste windstoten van ruim 100 km/u gaan over België, Luxemburg en Duitsland en schampen net het zuidoosten van Nederland.

Dat betekent dat in de nacht van woensdag op donderdag alleen in het zuiden van Limburg (vooral de heuvels) de westenwind aantrekt tot een windkracht 7 met zware windstoten van mogelijk 100 km/u. In de rest van het land blijft het rustig. Donderdagmiddag steekt op de stranden een harde tot mogelijk stormachtige wind op met windvlagen tot 100 km/u, maar deze komen niet ver het binnenland in. Op de meeste plekken valt het met de wind dus wel mee.

Onzekerheid

De route van de stormdepressie maakt veel uit voor het weer in ons land. Als Kirk zoals in eerdere berekeningen toch een noordwestelijker pad volgt, komt het windveld wel recht over ons land en krijgen meer plekken te maken met zeer zware windstoten van mogelijk meer dan 100 km/u. Toch lijkt het er nu op dat dit niet gaat gebeuren.

Dat het met de wind mee lijkt te vallen, wil niet zeggen dat dit ook voor de regen geldt. De ex-orkaan neemt een hoop vocht mee in de lucht en dit komt er in onze omgeving weer uit. Woensdag begint het aan het eind van de middag in het zuiden te regenen en in de loop van de avond wordt het overal kletsnat. Het blijft vervolgens langdurig regenen, vooral in het oosten van het land. De donderdagochtendspits kan daardoor een hele lange worden.