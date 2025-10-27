Eerste werkdag na herfstvakantie begint met code geel en windstoten

Voor de regio Midden en Noord zit de herfstvakantie er alweer op. Dat betekent dat veel mensen maandag weer naar hun werk gaan, alleen zorgt het weerbeeld voor een onstuimige start van de dag. Het KNMI heeft tot 12.00 uur code geel afgegeven voor zware windstoten in het westen van het land. Daarnaast trekken er buien over waarbij een klap onweer kan voorkomen, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Niet alleen maandagochtend, maar ook in de middag zijn er buien actief. Gelukkig is er tussendoor ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. De wind is maandagochtend soms stormachtig aan de kust, maar zal in de middag iets afnemen.

In de avond en nacht wordt het tijdelijk iets droger en rustiger met een paar opklaringen. In de loop van maandagnacht betrekt het weer en gaat het opnieuw regenen vanuit het westen. De temperatuur zakt naar 6 à 7 graden in het binnenland, en vlak aan zee 9 à 10 graden.

Dinsdag beginnen we de dag met een aantal buien, maar in de loop van de dag wordt het allemaal wat droger. Vanuit het westen is er ook wat vaker ruimte voor de zon. Het wordt in de middag 13 tot 15 graden bij een matige tot harde wind uit het westen.

Regenachtige verkiezingsdag

Op de dag van de verkiezingen, woensdag 29 oktober, zal er een gebied met regen over het land trekken en is er weinig ruimte voor de zon. Het kwik ligt in de middag rond een graad of 13. Met een beetje geluk blijft het donderdag de hele dag droog met ook nog wat ruimte voor de zon.

Vrijdag trappen we het weekend af met wat hogere temperaturen, want het kwik kan stijgen tot boven de 15 graden in het eerste weekend van november. Stabiel herfstweer is het niet, want ook dit weekend worden er buien verwacht.