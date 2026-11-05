Winterjas aan en krabbers klaar: eerste nachtvorst op komst

Het is donderdag volop genieten van de zon, maar de winterjas kan zeker aan. Door een koude oostenwind voelt het fris aan, ondanks de strakblauwe lucht. Vooral komende nacht wordt het koud: op sommige plekken kan het voor het eerst dit najaar vriezen op anderhalve meter hoogte, aldus meteoroloog Robert de Vries.

De dag begint koud, met plaatselijk vorst aan de grond. Daarna krijgt de zon alle ruimte en loopt de temperatuur langzaam op naar 10 tot 11 graden. De oostenwind blijft wel stevig doorwaaien, waardoor het kouder aanvoelt.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag blijft het overal helder en koelt het flink af. In het binnenland kan de temperatuur op anderhalve meter hoogte plaatselijk onder het vriespunt zakken. Dat zou voor het eerst dit herfstseizoen zijn. Volgens het huidige klimaat gebeurt dat gemiddeld al rond 21 oktober. De eerste vorst laat dit jaar dus behoorlijk lang op zich wachten.

De rest van de week

Vrijdagochtend kan het op sommige plekken nodig zijn om de autoruiten te krabben. Verder begint de dag opnieuw zonnig, al neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Het wordt iets zachter, met temperaturen tussen de 10 en 12 graden.

Wil je weten wat het weer dit weekend gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.