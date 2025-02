Deze zondagochtend begint grijs en nevelig, maar in Friesland en het Waddengebied is het extra oppassen. Daar komt plaatselijk dichte mist voor, met een zicht van minder dan 200 meter. Dit kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd.

De mist trekt tegen het einde van de ochtend weg. In het zuiden breekt de zon al eerder door en vanmiddag krijgt ook het noorden opklaringen. Er ontstaan zonnige perioden, maar aan de kust kan de zuidwestenwind soms stevig doorwaaien. Met temperaturen tussen de 10 en 15 graden blijft het uitzonderlijk zacht voor eind februari.

Zondagavond trekt bewolking vanuit het westen het land binnen, gevolgd door regen. In de nacht naar maandag breidt de neerslag zich verder uit naar het oosten. De wind neemt toe en wordt krachtig uit het zuiden. De temperatuur daalt niet verder dan 9 graden.

Vooruitzicht: eerst nat, later kouder

De nieuwe week begint onstuimig en nat, maar met maxima rond 10 graden blijft het aan de zachte kant. Later in de week wordt het rustiger en droger, met af en toe zon. Wel daalt de temperatuur iets: overdag wordt het rond 8 graden en 's nachts is er kans op lichte vorst. Dichte mist in het noorden, maar later vandaag zachter weer