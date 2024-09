Dag vol met buien, later in de week stormachtige wind

Dat de herfst is begonnen, merken we woensdagochtend wel. De dag begint overwegend bewolkt en regenachtig, en ook in de middag houden we het niet droog. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

In het Waddengebied zijn in de ochtend nog enkele opklaringen. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar zuidoost en neemt langzaam af. In de middag valt er vooral regen in het westen en noorden, maar de rest van ons land gaat het ook niet droog houden. De temperatuur ligt rond de 16 graden, wat iets koeler is dan de afgelopen dagen.

In de avond blijft het bewolkt en valt lokaal regen, waarbij het vooral in het zuidoosten stevig door kan plenzen. Komende nacht blijft het overal nat en koelt het af naar zo'n 12 graden.

Droge momenten

Donderdag zijn er wat meer droge momenten, maar de wisselvalligheid blijft. Er komen buien, maar er zijn ook perioden met zon. De zuidenwind neemt weer toe en het wordt iets warmer, met een maximum van 17 graden.

Vrijdag belooft een herfstachtige dag te worden met veel regen en een stormachtige wind. De temperatuur blijft dan steken op maximaal 14 graden.

Rustiger weekend

In het weekend blijft het fris, maar wordt het weer iets rustiger. Zaterdag vallen er nog enkele buien, maar zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich wat vaker zien en overdag wordt het maximaal 15 graden. In de nacht kan de temperatuur dalen tot rond de 5 graden, met lokaal kans op vorst aan de grond.