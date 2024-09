Zomer 'officieel voorbij': vannacht gaat het waarschijnlijk vriezen

Zaten we vorige week nog op het terras, lopen we nu chagrijnig in onze jas over straat. De regen en het temperatuurverschil is niet eens het ergste: het gaat donderdagavond waarschijnlijk ook nog eens voor het eerst na de zomer vriezen.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Donderdagnacht trekken namelijk de buien weg en wordt het behoorlijk fris. Het koelt onder een heldere hemel sterk af tot lokaal 2 graden. Aan de grond kan de temperatuur zakken tot dicht bij het vriespunt of kan het zelfs echt gaan vriezen.

Ook kan mist ontstaan. Handschoenen zijn dus geen overbodige luxe.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In deze fase van het jaar worden de nachten snel langer en kan het ook al goed afkoelen, vooral als de wind wegvalt en het helemaal helder is.

Vorig jaar moest tot 16 oktober worden gewacht op de eerste nachtvorst. In de 3 jaren daarvoor gebeurde het op 20 of 21 september. In 2018 en in 2012 vroor het veel eerder in het herfstseizoen al een beetje, namelijk op 1 september al.

Augustus

Het is in het verleden ergens in ons land op een officieel meetpunt zelfs twee keer in augustus al tot vorst aan de grond gekomen. Op de weerstations Soesterberg, Valkenburg en Twente kwam het in 1973 al op 22 augustus tot vorst aan de grond. Ook in 1993 kwam het tot bijzonder vroege nachtvorst, met op 29 augustus nipt vorst aan de grond in Soesterberg, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven.

Van 20 juli tot en met 21 augustus is nog nooit grondvorst gemeten op de officiële KNMI-stations.