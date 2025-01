Achtste dag op rij zonder zon, maar donderdag eindelijk opklaringen

Sinds de jaren '80 is de winter niet zo deprimerend geweest als dit jaar. Sinds 15 januari is er geen zonnestraal meer gemeten in De Bilt. Daarmee was vandaag de achtste grijze dag op rij. In december was de zon van de 9e tot de 20e niet te zien, een zonloze periode van elf dagen die toen bijna een record brak. Gelukkig gaan we hier nu niet overheen, want donderdag breekt volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne eindelijk de zon weer door.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Deze winter hebben veel mensen last van een winterdepressie, en dat is niet zo vreemd. We beleven voor de tweede keer in korte tijd een extreem lange sombere periode.

Tussen 1993 en 2024 kwam het nooit tot een periode van acht dagen of meer zonder zon in De Bilt. Afgelopen december telde echter een reeks van elf zonloze dagen op rij, goed voor de zevende plek in de top tien somberste perioden sinds het begin van de metingen. Ook januari telt nu acht sombere dagen op rij.

Voor het laatst in 1985

Dat we in dezelfde winter twee sombere periodes van minstens acht dagen meemaken, is heel bijzonder. We moeten terug naar het najaar van 1985 voor een vergelijkbare situatie. Toen kende november een periode van negen bewolkte dagen op rij, gevolgd door acht bewolkte dagen in december.

Verder kwamen ook in de winters van 1979, 1962, 1926 en 1911 twee extreem lange bewolkte perioden voor waarin het minstens acht dagen op rij grijs bleef.

De winter in zijn geheel telt tot nu toe slechts 69 zonuren in De Bilt, terwijl ongeveer 100 zonuren normaal zijn. Alleen in 2018 was het somberder, met toen 59 zonuren. Toch kwamen in die winter geen extreem lange grijze perioden voor zoals nu. De winter van 1990 blijft nog lager met 53 zonuren, en 1989 spant de kroon met slechts 27 zonuren, een record. Het kan dus nog erger.

Eindelijk weer zon

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Na een regenachtige middag, avond en nacht trekt donderdagochtend de regen met bijbehorende bewolking weg. Vanuit het westen klaart het even mooi op. Wie van de zon wil genieten, moet snel zijn: in de tweede helft van de middag raakt het alweer bewolkt en volgt nieuwe regen.

Vrijdag en zaterdag is het opnieuw bewolkt, regenachtig en onstuimig. Maar een nieuwe langdurige grijze periode lijkt uit te blijven. Volgens de huidige berekeningen is de zon zondag weer terug van weggeweest.