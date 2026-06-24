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Ouderen gratis naar de film in Gouda vanwege hitte

Extreem weer

Vandaag, 15:49

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Vanwege de hitte kunnen inwoners van Gouda van 65 jaar en ouder deze week gratis naar de film. Cinema Gouda meldt woensdag dat ouderen op vertoon van een legitimatiebewijs een gratis filmticket kunnen halen.

"Onze bioscoop biedt een aangename, gekoelde omgeving waar bezoekers een paar uur kunnen ontsnappen aan de warmte en tegelijkertijd kunnen genieten van een mooie film", aldus Cinema Gouda.

Code oranje

In bijna heel Nederland geldt woensdag, donderdag en vrijdag code oranje vanwege de hoge temperaturen. Vooral vrijdag wordt het warm, met maximaal 36 graden.

Door ANP

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