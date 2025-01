Witte wereld in het zuiden: 'Blijf thuis als je niet weg hoeft'

Mensen in het zuidoosten van ons land werden donderdagochtend wakker in een witte wereld. Een dikke, koude laag sneeuw bedekte wegen, bankjes, katten en mensen die zich in de vroege uurtjes al naar buiten waagden. Het levert mooie plaatjes op, maar er geldt niet voor niets code oranje, waarschuwt Rijkswaterstaat.

"We zijn sinds gisteravond al bezig met sneeuwschuiven en strooien", vertelt woordvoerder Marcel Kwant van Rijkswaterstaat aan Hart van Nederland. "De snelwegen zijn dus begaanbaar." En dat lijkt tot nu toe ook goed te gaan. Er zijn volgens Kwant vooralsnog geen incidenten op de weg geweest door de gladheid, hoewel een van de sneeuwschuivers minder geluk had.

Die raakte door de gladheid van de weg op een oprit van de A79 bij Valkenburg. Het voertuig moest door Rijkswaterstaat losgetrokken worden, en de afrit was voor korte tijd afgesloten.

'Blijf thuis'

Van 06.00 tot 12.00 uur geldt in Noord-Brabant en Limburg code oranje en in Gelderland van 07.00 tot 14.00 uur code geel vanwege sneeuw en gladheid. Rijkswaterstaat blijft de hele ochtend bezig om de wegen zo veilig mogelijk te houden, aldus Kwant. "We verwachten wel dat de sneeuw op sommige plekken kan blijven liggen, maar we komen snel in actie om dat weg te halen."

Vooral vanochtend is het dus oppassen geblazen als je de weg op gaat, maar ook vanavond is het gevaar niet geweken. In alle provincies geldt vanaf 21.00 uur code geel, behalve in Flevoland en Noord- en Zuid-Holland. "Mensen moeten alert blijven en rekening houden met sneeuw en mogelijke gladheid", aldus Kwant.

"Pas je snelheid aan, houd afstand tot je voorliggers en maak geen onverwachte bewegingen met het stuur." Hij adviseert mensen om de hele dag voorzichtig te blijven als je de weg opgaat. "En als je niet weg hoeft en je kunt bijvoorbeeld thuiswerken, blijf dan thuis."