Action waarschuwt voor babypoeder: 'Stop onmiddellijk met het gebruik'

Action roept de Nuagé Baby Powder Talc Free 284g terug. In twee batches die verkocht zijn tussen januari 2024 en november 2024 blijken meer micro-organismen te zitten dan is toegestaan. Dit kan allergische reacties en andere gezondheidsrisico's opleveren en daarom is besloten om de betreffende artikelen uit de verkoop te halen.

"Stop onmiddellijk met het gebruik en breng ze terug naar een Action-winkel", schrijft fabrikant 151 products LTD in een waarschuwingsbericht. Het gaat om de Nuagé Baby Powder Talc Free 284g die verkocht is tussen januari 2024 en november 2024. De EAN-code van het product is 2023304822 en 2024052175.

Mocht je een van deze producten hebben, dan mag je deze zonder kassabon inleveren bij Action en krijg je je volledige aankoopbedrag teruggestort. Action en de fabrikant bieden excuses voor het mogelijke ongemak.