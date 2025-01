Albert Heijn roept per direct witte bollen terug uit winkels

Albert Heijn roept per direct de AH Extra lang lekker witte bollen (6 stuks) terug uit de winkels. Het product kan een verkeerd etiket bevatten van de rozijnen-krentenbollen, waardoor het allergeen soja niet goed wordt vermeld bij de ingrediënten. Dit meldt de supermarktketen dinsdag.

Het gaat specifiek om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum van 10 januari 2025. Klanten met een soja-allergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. Bij inlevering van de bollen in een Albert Heijn-winkel krijgen klanten het volledige aankoopbedrag terug.

Heb je het product gekocht? Breng het dan terug naar de winkel of neem contact op met de klantenservice van Albert Heijn via hun website. Voor online aankopen is een speciaal formulier beschikbaar. Albert Heijn biedt excuses aan voor het ongemak.

Consumenten zonder soja-allergie kunnen de bollen veilig eten.