Het is de heetste 14 augustus ooit

Met de 33,6 graden die om 15.10 uur werd bereikt in Volkel, is het op 14 augustus niet eerder zo warm geweest in Nederland. Dat meldt weerbureau Weeronline donderdag. Het oude record stamt uit 2022, toen het op deze datum op het weerstation in Gilze-Rijen 33,4 graden werd.

Op het hoofdstation van het KNMI in De Bilt is tot dusver nog geen officieel datum-warmterecord genoteerd, aldus Weeronline. Het warmst daar op een eerdere 14 augustus werd het eveneens in 2022, toen het kwik 32,2 graden aangaf.

Het warme weer van de afgelopen periode neemt de komende dagen gestaag af, weet het weerbureau. Vrijdag kan het in het zuiden en zuidoosten nog 30 of 31 graden worden, zaterdag tussen de 22 en 27 graden en zondag wordt het maximaal 25 graden.

ANP