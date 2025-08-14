Terug

Na plaknacht opnieuw tropische dag met tot wel 34 graden

Weerbericht

Vandaag, 07:56

De hitte in Nederland houdt aan. Code geel, die is afgegeven vanwege aanhoudend hoge temperaturen, is ook donderdag nog van kracht. Veel mensen werden wakker na een plaknacht, waarin het kwik op meerdere plekken niet onder de 20 graden zakte. Daardoor voelt het donderdag benauwd en drukkend aan.

In de nacht van woensdag op donderdag trokken enkele lichte buien over het land. In de ochtend verdwijnen de laatste buien richting het noorden. De dag begint met wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het steeds verder op.

Zon, stapelwolken en tropische temperaturen

In de middag wordt het flink zonnig, met vooral in het binnenland stapelwolken en mogelijk een enkele (onweers)bui. Grote hoeveelheden regen worden niet verwacht. De temperatuur loopt op tot 30 tot 34 graden. Langs de kust is het iets koeler door een wind vanaf zee.

Vanaf vrijdag draait de wind geleidelijk naar het westen en later naar het noorden, waardoor de hitte afneemt. In het weekend wordt het rond de 24 graden, droog en zonnig. Na het weekend stijgt de temperatuur mogelijk opnieuw tot tropische waarden.

