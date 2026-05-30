Weer draait snel: onweersbuien maken plaats voor zomerse dag

Niets is zo veranderlijk als het weer, dat blijkt opnieuw. Waar we vrijdag nog te maken met code oranje, stevige onweersbuien die overtrokken en datumrecords die behaald werden door de hoge temperaturen, wordt het vandaag een hele rustige zomerse dag op veel plaatsen.

Vanmorgen komt er mist voor en kan er in het zuidoosten nog een onweersbui voorkomen. Verder is er flink wat ruimte voor de zon en trekken er wat hoge wolken over. Later vandaag ontstaan er ook wat stapelwolken. De temperaturen gaan oplopen naar op grote schaal zomerse waarden. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt het op veel plaatsen 25 tot 28 graden. In het noorden en in de kustgebieden is het 21 tot 24 graden.

Minder warm weer

Zondag wordt het al minder warm. Het wordt zo’n 20 tot 26 graden. Er is ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over met name de oostelijke helft. Ook maandag zijn er zonnige perioden en komt het verspreid over het land tot een bui. Bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen wordt het 19 graden aan zee en 21 tot 23 graden in de rest van het land.

Vanaf dinsdag wordt het een stuk wisselvalliger met temperaturen rond of onder de 20 graden. Dat zijn normale waarden voor deze tijd van het jaar.