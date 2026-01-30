Volg Hart van Nederland
Gladheid zorgt weer voor code geel in noordoosten van het land

Extreem weer

Vandaag, 17:39

Opletten geblazen in het noordoosten van het land. Dat is het advies deze vrijdagavond en komende zaterdagochtend, het KNMI heeft namelijk voor vier provincies en de Waddeneilanden code geel uitgegeven vanwege de gladheid.

Sneeuwresten kunnen er in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en in het Waddengebied voor zorgen dat het glad is. Natte weggedeelten kunnen vrijdagavond opvriezen en in de nacht ontstaat er kans op ijzel. "Deze gladheid kan verraderlijk zijn", stelt het weerinstituut. Waakzaamheid geboden dus, op bijvoorbeeld fietspaden, bruggen en (auto)wegen.

Voor de rest van Nederland is geen weerwaarschuwing afgegeven. Vrijdagochtend was code geel voor dezelfde gebieden ook van kracht. Nog geen week geleden werd er nog een sneeuwschepje bovenop gedaan voor Noord-Nederland, toen gold code oranje vanwege de gladheid.

Meer over het weer? Iedere ochtend lees je het actuele weerbericht op deze site.

Door Daniël Bom

