Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Groot weercontrast: code oranje in noorden om ijzel, 10 graden in zuiden

Weerbericht

Vandaag, 08:29 - Update: 55 minuten geleden

Link gekopieerd

Wie dit weekend de weg op gaat in het noorden van het land, moet extra opletten. Door winterse neerslag en lage temperaturen kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn. In de rest van Nederland blijft het grotendeels droog.

In het noorden van het land heeft het KNMI code oranje uitgegeven vanwege de kans op ijzel en gladheid door sneeuw. Zaterdagmiddag beperkt dit zich tot het noordoosten van Groningen.

Grote verschillen

Zaterdagochtend valt in delen van Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en op de Wadden soms winterse neerslag in de vorm van sneeuw, maar lokaal kan er ook ijzel voorkomen. Verder blijft het overal droog en breekt vanuit het zuiden de zon op steeds meer plaatsen door. Opnieuw zijn er grote tegenstellingen, met ook zaterdagmiddag nog lichte vorst in het noordoosten van Groningen, waar nog steeds wat sneeuw of ijzel kan vallen, tot maximaal 10 graden in Limburg.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het overal droog en kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing, met temperaturen die dalen naar rond -4 graden in het noorden tot +1 langs de Zeeuwse kust.

Zondag draait de wind even naar het noordoosten en bereikt de kou ook het zuiden van het land. Tot en met begin volgende week volgen dan een paar dagen met lichte tot matige vorst in de nachten en overdag temperaturen die maar net boven nul uitkomen. Het blijft droog, met ook zonnige perioden. In de loop van de week draait de wind naar het zuidoosten, waardoor de temperaturen oplopen en de kans op winterse neerslag weer toeneemt.

Door Dennis Wilt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.