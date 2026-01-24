Groot weercontrast: code oranje in noorden om ijzel, 10 graden in zuiden

Wie dit weekend de weg op gaat in het noorden van het land, moet extra opletten. Door winterse neerslag en lage temperaturen kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn. In de rest van Nederland blijft het grotendeels droog.

In het noorden van het land heeft het KNMI code oranje uitgegeven vanwege de kans op ijzel en gladheid door sneeuw. Zaterdagmiddag beperkt dit zich tot het noordoosten van Groningen.

Grote verschillen

Zaterdagochtend valt in delen van Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland en op de Wadden soms winterse neerslag in de vorm van sneeuw, maar lokaal kan er ook ijzel voorkomen. Verder blijft het overal droog en breekt vanuit het zuiden de zon op steeds meer plaatsen door. Opnieuw zijn er grote tegenstellingen, met ook zaterdagmiddag nog lichte vorst in het noordoosten van Groningen, waar nog steeds wat sneeuw of ijzel kan vallen, tot maximaal 10 graden in Limburg.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het overal droog en kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing, met temperaturen die dalen naar rond -4 graden in het noorden tot +1 langs de Zeeuwse kust.

Zondag draait de wind even naar het noordoosten en bereikt de kou ook het zuiden van het land. Tot en met begin volgende week volgen dan een paar dagen met lichte tot matige vorst in de nachten en overdag temperaturen die maar net boven nul uitkomen. Het blijft droog, met ook zonnige perioden. In de loop van de week draait de wind naar het zuidoosten, waardoor de temperaturen oplopen en de kans op winterse neerslag weer toeneemt.