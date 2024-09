Wateroverlast in beeld: omgewaaide bomen, tunnels vol water en vastgelopen auto's

Omgewaaide bomen, straten blank en een spoedeisende hulp die moest sluiten. In een groot deel van het land ontstonden problemen vanwege de stevige buien maandag. Het KNMI had eerder al code geel afgegeven. Vanuit het oosten en het zuiden van het land kwamen veel beelden binnen van wateroverlast.

Onder meer het westen van Twente kampte met wateroverlast en stormschade. De brandweer meldde dat met name Holten, Nijverdal, Hellendoorn en Den Ham werden getroffen en dat op veel locaties hulp werd verleend. In Hellendoorn viel wel meer dan 82 millimeter. Dat is meer dan normaal gesproken in heel september.

In Nijverdal stonden bewoners met de voeten in het water. Beeld: SPS Media

In Den Ham werden bomen uit de grond gerukt. Beeld: SPS Media

Ook in het Sallandse Raalte en in Wezep, aan de rand van de Veluwe, zorgde de regen voor wateroverlast. En in Doetinchem en Velp stonden straten blank.

In h et zuiden van het land kregen mensen eveneens te maken met natte voeten. Onder andere in Kerkrade zorgde een wolkbreuk aan het einde van de middag voor ondergelopen straten. Ondernemers legden zandzakken voor de deuren van hun winkels om het water buiten te houden. Ook in Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop was het nat.

In Eindhoven moesten de auto's uit het water worden geduwd. Beeld: SQ Vision

In Geldrop liepen tunnels onder. Beeld: SQ Vision

Spoedeisende hulp dicht

Verder werd de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is gesloten, omdat het water er naar binnen stroomde. Het ziekenhuis meldde dat ambulances uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt.

Spoedeisende hulp moest vanwege de wateroverlast sluiten. Beeld: Persbureau Heitink