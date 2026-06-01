OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Atletiekunie na onwel worden hardlopers: 'Maatregelen waren op orde'

Extreem weer

Vandaag, 15:02

Link gekopieerd

Tijdens de marathon van Utrecht, Amersfoort en Groningen (zie bovenstaande video) zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de warmte. De organisatoren achter de hardloopevenementen hadden de veiligheidsmaatregelen echter op orde. Dat zegt de Atletiekunie een dag later.

Volgens de sportbond waren er "ruim voldoende maatregelen" getroffen om verantwoord om te gaan met de warmte, maar had niet iedere deelnemer zich goed genoeg voorbereid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De veiligheid bij hardloopevenementen is volgens de unie "een gedeelde verantwoordelijkheid". "Organisatoren kunnen veel maatregelen treffen, maar lopers zelf spelen een cruciale rol." Zo moeten zij goed voorbereid en fit aan de start staan en hun tempo, kleding en hydratatie aanpassen aan het weer.

Aan de marathon van Utrecht, Amersfoort en Groningen deden afgelopen weekend duizenden lopers mee. Het grootste gedeelte was volgens de Atletiekunie goed voorbereid. Zij hadden hun tempo, kleding en hydratatie aangepast op het weer. "Deze factoren zijn minstens zo belangrijk als de maatregelen van de organisatie."

Hitteprotocol

Verder hebben de organisatoren zondag het hitteprotocol toegepast, waarbij extra waterpunten werden geplaatst, afstanden werden ingekort en starttijden werden vervroegd.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Hitte eist tol bij hardloopevenementen: deelnemers gereanimeerd
Hitte eist tol bij hardloopevenementen: deelnemers gereanimeerd
Meerdere mensen onwel bij marathon Groningen, hulpdiensten schalen op
Meerdere mensen onwel bij marathon Groningen, hulpdiensten schalen op

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.