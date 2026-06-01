Atletiekunie na onwel worden hardlopers: 'Maatregelen waren op orde'

Tijdens de marathon van Utrecht, Amersfoort en Groningen (zie bovenstaande video) zijn zondag meerdere mensen onwel geworden door de warmte. De organisatoren achter de hardloopevenementen hadden de veiligheidsmaatregelen echter op orde. Dat zegt de Atletiekunie een dag later.

Volgens de sportbond waren er "ruim voldoende maatregelen" getroffen om verantwoord om te gaan met de warmte, maar had niet iedere deelnemer zich goed genoeg voorbereid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De veiligheid bij hardloopevenementen is volgens de unie "een gedeelde verantwoordelijkheid". "Organisatoren kunnen veel maatregelen treffen, maar lopers zelf spelen een cruciale rol." Zo moeten zij goed voorbereid en fit aan de start staan en hun tempo, kleding en hydratatie aanpassen aan het weer.

Aan de marathon van Utrecht, Amersfoort en Groningen deden afgelopen weekend duizenden lopers mee. Het grootste gedeelte was volgens de Atletiekunie goed voorbereid. Zij hadden hun tempo, kleding en hydratatie aangepast op het weer. "Deze factoren zijn minstens zo belangrijk als de maatregelen van de organisatie."

Hitteprotocol

Verder hebben de organisatoren zondag het hitteprotocol toegepast, waarbij extra waterpunten werden geplaatst, afstanden werden ingekort en starttijden werden vervroegd.