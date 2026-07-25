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Stremming sluis bij Eefde gestart, geldt tot nader orde

Stremming sluis bij Eefde gestart, geldt tot nader orde

Extreem weer

Vandaag, 15:40

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De sluizen bij Eefde zijn sinds 12.00 uur dicht voor de scheepvaart. Door de aanhoudende droogte dreigt het waterpeil in het Twentekanaal te ver te zakken. Rijkswaterstaat neemt de maatregel om schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur te voorkomen.

De afsluiting geldt voor onbepaalde tijd. Schepen kunnen via de sluis bij Eefde het Twentekanaal niet meer in of uit. Daarnaast geldt per direct een verbod om water uit het Twentekanaal te gebruiken voor het beregenen van gewassen.

Waterpeil op niveau

Volgens Rijkswaterstaat is de afgelopen dagen geprobeerd het waterpeil op niveau te houden met pompen en andere maatregelen, maar dat bleek niet genoeg. Wanneer de sluizen weer open kunnen, is nog niet duidelijk.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat het Twentekanaal wordt afgesloten vanwege droogte.

Door Redactie Hart van Nederland

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